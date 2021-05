Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 31 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 31 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo ci sono stati per voi degli atteggiamenti poco seri da parte di chi vi circonda e alcune situazioni in continuo cambiamento. Anche sul lavoro ci saranno presto grosse novità. Magari qualche collega sta facendo di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Antenne dritte. Inizia per voi una fase di recupero.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, cercate di evitare contrasti, d’altronde sta per iniziare una nuova settimana, per cui cercate di farlo nel migliore dei modi. Nei rapporti interpersonali potreste essere tesi e nervosi e quindi vivere giornate di grande disagio. La stanchezza sarà palese. Vorreste cambiare tante cose nella vostra vita.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di domani, lunedì 31 maggio 2021, sarà all’insegna della confusione. Avete tanti progetti in testa, anche molto ambiziosi, ma non riuscite a darvi delle priorità e a capire da che parte andare. L’estate è vicina, curate di più l’aspetto fisico. Buon cielo per quanto riguarda le relazioni e gli incontri, specie per chi è single.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, il guru degli astrologi vi invita ad approfittare di questa giornata per fare chiarezza in amore. Se ci sono state discussioni con il partner, è arrivato il momento di confrontarsi e chiarire. Qualcuno sente il desiderio di altre persone, pur essendo già fidanzato. Come uscirne? Sempre meglio evitare i tradimenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, un cielo importante vi protegge, per cui potete realizzare con entusiasmo i vostri progetti. In amore l’estate alle porte sarà decisiva per confermare una storia sbocciata da poco o per lanciarsi in nuove avventure. Ottime opportunità sul lavoro: Marte però in opposizione crea qualche problema di natura economica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, Urano in transito nel segno vi spinge a fare bene e portare avanti i vostri progetti, i risultati non tarderanno ad arrivare. Potete mettere in gioco e in discussione il vostro futuro, alla ricerca di nuove opportunità: non abbiate paura del cambiamento. Potete progettare anche un trasloco o di trasferirvi in un’altra città.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: avete un quadro astrale davvero invidiabile.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA