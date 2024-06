Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 24 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 24 giugno 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buon inizio di nuova settimana. Il weekend è stato un po’ rallentato per voi per colpa della luna contraria, oggi si torna a correre. Tanti progetti molto favoriti, via libera ai sentimenti ma attenzione a non strafare. Meglio andare a passi lenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 giugno 2024), Mercurio vi invita a risolvere questioni economiche e questioni pratiche. Alcuni rapporti sono del tutto inutili quando non dannosi e finalmente, anche se in alcuni casi con sofferenza, sembra che ve ne accorgete anche voi.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani e dopodomani arriva una risposta, tanti pianeti nel segno vuol dire tanti stimoli, tante opportunità, tanti nuovi progetti e grandi intuizioni, ma anche tanti impegni quindi non esagerate. Anche per l’amore è il momento di venire allo scoperto.

CANCRO

Cari Cancro, ieri è stata una giornata sotto tono, ma oggi, soprattutto in serata, tutto andrà meglio. Basta nostalgie, i riscontri amorosi e lavorativi che aspettate da tempo finalmente arriveranno, guardate avanti con fiducia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 24 giugno 2024), qualcuno di voi è ancora alle prese con fastidi fisici ma pian piano li supererete. Forse pretendete troppo in amore, e soprattutto quando vi sentite affascinanti come in questi giorni grazie a questa bella venere.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione ai conflitti, anche se fuori apparite tranquilli dentro potreste vivere tormenti, voi quando state così chiudete le comunicazioni e sparite, è un momento in cui avrete la tentazione di isolarvi. Attenzione a chi torna dal passato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: presto arriverà una risposta a lungo attesa. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.