Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 24 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 24 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 24 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, Venere è tornata finalmente favorevole. Cosa significa? Più possibilità in tutti gli ambiti: lavoro, amore, amicizie… Del resto quello di agosto è stato un mese di grandi prove. Ora si potrà voltare pagina. Finalmente. Forza e coraggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani c’è grande stanchezza per voi. Dovrete fare i conti con qualche problema. Alcuni problemi saranno di natura economica e lo sapete bene. Sono stati ampiamente annunciati… Momento di forza per il lavoro dove sarà possibile iniziare nuovi progetti che vi porteranno vantaggi.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi avrete voglia di parlare con persone che sono rimaste lontane. Forse nel prossimo futuro dovrete sistemare affari in altre città e questo sarà un argomento ricorrente per il mese di settembre. Da settimana prossima Giove opposto e quindi tutto dovrà ridursi. Amore: evitate polemiche inutili, state tranquilli.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox le situazioni precarie che non hanno funzionato potrebbero chiudersi entro i prossimi giorni. Se c’è stato un cambiamento sul lavoro dovrete staccarvi da tutto ciò che non corrisponde alla vostra visione del futuro. Amore: agite, c’è una persona che aspetta soltanto un vostro cenno.

LEONE

Cari Leone, la vostra settimana inizierà in modo un po’ tormentato: avrete tantissime cose da fare e il tempo sarà sempre poco. Agosto è stato un mese molto pesante e vi siete dovuti perfino chiudere in voi stressi malgrado il vostro carattere aperto e socievole. Settembre non sarà però così attivo quindi preparatevi al cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani Giove è ancora dissonante mentre gli altri grandi pianeti arriveranno solo a metà settimana. Fate molta attenzione alle questioni legali e finanziarie. Mercoledì e giovedì saranno stressanti ma in amore potrebbe esserci un’occasione unica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dell’Ariete: non avete più niente da temere, il futuro è nelle vostre mani e finalmente ne siete consapevoli. Agite senza rimpianti.

