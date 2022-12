Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 19 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 19 dicembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, una giornata positiva grazie a Venere che non è più opposta. A partire già da questa sera vi sentirete molto meglio, sarete più positivi ed energici. Approfittatene per dimostrare il vostro affetto nei confronti della persona a voi cara.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 dicembre 2022), attraverserete una fase un po’ moscia che vi sorprenderà nel pomeriggio, quando sarete più stanchi, cercate di non farvi prendere dal nervosismo, controllate bene le parole ed evitate ulteriori discussioni, soprattutto con il partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata positiva, soprattutto in amore, favorite le riappacificazioni e i chiarimenti se di recente vi eravate azzuffati con qualcuno, evitate di issare muri se volete bene a qualcuno, il muso non vi porterà lontano.

CANCRO

Cari Cancro, per voi sarà un lunedì piacevole, arriva una buona occasione e un’ottima idea che porterà cambiamenti nella vostra vita, riuscirete ad avere la soluzione ideale al vostro problema, siate più ottimisti, a breve inizierà una fase ancora più bella per cui non perdete il vostro entusiasmo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 19 dicembre 2022), sarà una giornata un po’ agitata e nervosa, siete un po’ sottotono in questo periodo, potreste avvertite una certa pressione dovuta a nuove realtà che state vivendo, lo stress vi allontana anche dall’amore, eppure dovreste ritagliare un po’ di spazio per il vostro partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, avete qualche problema finanziario ancora da risolvere, siete in attesa di risposte che tardano ad arrivare e questo vi rende molto suscettibili. Rischiate di litigare con il partner inutilmente. Non ne vale proprio la pena, perché non c’è nulla di cui lamentarvi o di cui temere nel rapporto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: giornata positiva, arrivano idee importanti che portano a dei cambiamenti. Fatevi trovare pronti.