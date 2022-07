Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore sarete decisi e risoluti: sapete bene da che parte andare e che strada intraprendere, d’altronde potete fare affidamento sul favore di Venere. Bene anche il lavoro, in arrivo novità interessanti: nuovi contratti o collaborazioni in vista.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 luglio 2022), siete parecchio agitati. Dovreste mantenere la calma e non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Sul lavoro avete voglia di novità e nuovi progetti, ma dovete fare i conti con le vostre finanze che non sono al top.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata all’insegna di forti discussioni, soprattutto nei rapporti di lavoro. Con un po’ di buona volontà però potrete far tornare il sereno e chiarirvi. Questo vale anche se ci sono stati litigi con il partner. Concentratevi sulle cose che vi piacciono di più. Non riuscite proprio a fare qualcosa c he non vi soddisfa.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata all’insegna della nostalgia. Dovreste però mettere da parte il passato e concentrarvi su ciò che di bello vi aspetta. Se una storia si è ormai conclusa, inutile vivere di rimpianti. Voltate pagina e guardate al futuro. Sul lavoro portate avanti i vostri progetti per il prossimo autunno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 luglio 2022), si prevede una giornata nella quale potrete ottenere grandi soddisfazioni. Sul lavoro è consigliabile non fare il passo più lungo della gamba e tenersi per il momento stretto ciò che si ha, anche se in generale il quadro astrale è favorevole.

VERGINE

Cari Vergine, con la Luna a favore potete togliervi grosse soddisfazioni e farvi travolgere da un’ondata di positività. Sul lavoro dovete avere fiducia in voi stessi in primis, ma anche nei vostri collaboratori. I risultati importanti infatti si ottengono solo agendo da squadra. Eventuali trattative vi vedranno vincitore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dell’Ariete: Venere vi protegge in amore, ottime novità anche sul lavoro.