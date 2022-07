Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prevede una giornata molto positiva in amore, chi è single infatti potrebbe fare incontri molto interessanti. Sul lavoro avete finalmente recuperato energie, positività e voglia di fare. Agite con decisione e determinazione, dimostrando a tutti il vostro valore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 luglio 2022), una giornata con tanti dubbi in amore, soprattutto per chi tiene due piedi in una scarpa. Sarebbe il caso di decidere da che parte stare e concentrarsi su una sola relazione. D’altronde non siete tipi da una notte e via. Sul lavoro affidatevi ai saggi consigli di chi vi circonda per risolvere un problema.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è per voi una giornata con parecchie tensioni in amore. Se vivete una storia fatta di alti e bassi, è arrivato il momento di parlare chiaro con il partner e decidere da che parte stare. Sul lavoro evitate di fare scelte azzardate e soprattutto non esagerate con le spese. Ultimamente il portafoglio piange.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata nella quale dovrete risolvere parecchi problemi nati all’interno delle mura domestiche. Sul lavoro dovete farvi valere e dimostrare a tutti quanto valete. Se ci sono state polemiche e litigi con chi vi circonda, cercate di essere superiori e non farvi trascinare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 luglio 2022), si prevede una giornata all’insegna della prudenza in amore. Potrebbe esserci qualche dissidio all’interno delle coppie, anche per discussioni banali. Sul lavoro avete decisamente voglia di cambiare, ma al momento siete piuttosto confusi e quindi forse meglio tenersi stretto ciò che si ha.

PESCI

Cari Pesci, la giornata sarà davvero positiva per il vostro segno. Potete chiarire qualche discussione avuta in amore e capire da che parte andare. Ne vale davvero la pena stare insieme o meglio voltare pagina? Sul lavoro dovete avanzare con calma le vostre richieste e non prendervela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: chiarite eventuali discussioni, sul lavoro potete avanzare delle richieste.