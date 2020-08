Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 17 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, domani, dopo un periodo difficile, inizia la fase della risalita, soprattutto in amore. Chi è single potrebbe fare piacevoli incontri, per notti di passione magari da trascorrere sotto le stelle. Sul lavoro ci sono ancora molte situazioni in bilico da chiarire: non è il momento migliore per prendersi grossi rischi.

TORO

Cari Toro, quella di domani sarà una giornata in cui sarete piuttosto stanchi e sottotono. Attenzione quindi per quanto riguarda in particolare i sentimenti e i rapporti interpersonali. Non tutto infatti funziona come vorreste, per cui ci vuole pazienza. Sul lavoro cercate di non commettere errori con scelte di cui potreste pentirvi.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox potreste ricevere risposte molto positive sul fronte sentimentale. Chi è single può finalmente ritrovare la voglia di amare e guardarsi intorno, facendo magari piacevoli incontri. Sul lavoro qualche problema e possibili arrabbiature: evitate discussioni.

CANCRO

Cari Cancro, giornata davvero promettente per il vostro segno, ma nonostante questo potreste essere piuttosto nervosi. Cercate di mantenere la calma e godervi quest’ultima parte d’estate. Chi è single potrebbe fare incontri passionali, anche di una notte. Qualche intoppo sul lavoro, evitate di prendervela troppo.

LEONE

Cari Leone, il transito della Luna e Marte in buon aspetto vi rendono tra i segni favoriti di questo lunedì 17 agosto. Possibili incontri importanti per chi è single. Sul lavoro ci sono state varie situazioni che in passato vi hanno creato più di qualche problema: cercate di lasciarvele alle spalle.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, un nuovo amore nato in questo periodo potrà avere ottime chance di successo anche in futuro. Sul lavoro questo è il momento giusto per rimettersi in gioco ed osare: portate avanti con entusiasmo le vostre idee, avete qualità che prima o poi saranno riconosciute.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: ottime possibilità in amore per chi è single. Bene anche il lavoro.

