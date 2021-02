Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quando sentite di avere ragione e quando pensate di avere le forze per dire le cose, lo fate di getto, senza riflettere… Provate a contare fino a 10. Se la settimana scorsa ci sono già stati disagi in amore in alcuni momenti non è il caso di perseverare. Prevista un po’ di frenesia sul lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avete ancora Marte nel vostro segno. La forza che vi trasmette vi servirà ancora di più per tutti i progetti che avete in mente nei prossimi tre mesi. Sono favoriti gli incontri e le relazioni in genere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, non è un mese ideale per i nuovi amori. Resta un cielo sin troppo tranquillo per quelli che hanno già una storia. Ultimamente ci sono stati diversi problemi sul lavoro, ma ora inizia a fase di recupero.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, la seconda parte di febbraio aiuterà a rinforzare certe situazioni, aiuterà a trovare un accordo. Dal 10 marzo Urano tornerà favorevole e porterà belle cose. Prima di allora bisognerà però chiarire qualcosa in amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta un periodo di potenza grazie alla Luna che sarà nel segno. I vostri progetti sono abbastanza importanti ma qualcuno potrebbe non essere d’accordo. Torna anche la voglia di amare.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, più andiamo avanti in questo 2021 e più avrete certezze fino a coronare un grande ideale o un piccolo sogno entro la fine dell’anno. Le complicazioni di gennaio sembrano parzialmente superate, ma è rimasto ancora qualche piccolo fastidio…

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: state entrando in un periodo di grande potenza. Bene lavoro e amore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 15 febbraio 2021 Oroscopo Branko oggi, domenica 14 febbraio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 14 febbraio 2021