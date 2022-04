Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 7 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 7 aprile 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore l’erotismo e la passionalità sono estremamente vivi in questa giornata di inizio marzo. Per quanto riguarda il lavoro, vi sarà facile pianificare al meglio gli impegni che avete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 7 aprile 2022), in amore c’è attrazione per una persona lontana o più grande. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo novità nel prossimo futuro, mantenete la mente lucida ed elastica.

GEMELLI

Cari Gemelli, state giocando al tira e molla con una persona e questo non giova di certo all’umore. Per quanto riguarda il lavoro, non cedete alle distrazioni e mantenete alta l’attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, il periodo è piuttosto intrigante dal punto di vista sentimentale, non lasciate che le discussioni inutili prendano il sopravvento. Per quanto riguarda il lavoro, avete le idee un po’ confuse, ricordate che non si può avere tutto e subito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 7 aprile 2022), Venere opposta ha creato qualche dubbio, è tempo di ripartire alla grande. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei malumori, previsto del recupero a partire dalla prossima settimana.

VERGINE

Cari Vergine, Venere opposta chiede di non fare confusione nella sfera sentimentale, attenzione alle vecchie fiamme. Per quanto riguarda il lavoro, le cose procedono al rallentatore ma sono in arrivo novità importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: l’erotismo e la passionalità sono estremamente vivi in questa giornata di inizio marzo.