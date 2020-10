Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 29 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 29 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox se avete a che fare con un muro di gomma o con una persona che non vi ascolta neanche per sbaglio, a novembre potreste prendere una decisione importante, tagliare i rami secchi e andare avanti, avete voglia di cambiare, e non soltanto sul fronte privato, anche professionale, andate a caccia di nuove opportunità.

TORO Cari Toro, avete tanta voglia di mettervi alla prova in questo periodo, scoprire nuovi amori, sinceri e puri, questo mese per fortuna si concluderà con buone prospettive, non mandate in ferie il vostro spirito romantico, potrebbe tornarvi utile. Anche sul lavoro state vivendo un periodo buono, ricordatevi che siete voi l’ago della bilancia.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani per voi sarà una giornata di discussioni anche con il partner, la causa è di natura economica, mantenete la calma ed evitate di spendere più del dovuto in questo periodo che non si sa mai. Non stancatevi troppo con il lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovete mantenere la calma e tenere tutto sotto controllo, la situazione vi sta sfuggendo di mano e il partner è irrequieto, se avete intenzione di tutelare soltanto i vostri interessi allora forse è il caso di prendere strade separate e tornare single. Siate pazienti sul fronte professionale, non prendete decisioni azzardate.

LEONE

Cari Leone, Venere torna dalla vostra parte e vi aiuterà domani a chiarire alcuni dubbi che vi tormentano da tempo. Sul fronte professionale siate prudenti, non potete superare gli ostacoli tenendo gli occhi chiusi senza curarvi di niente e nessuno.

VERGINE

Cari Vergine, quello che arriverà sarà un weekend interessante e positivo soprattutto per i sentimenti, siete entrati in una buona situazione astrologica e le stelle sono dalla vostra parte, vi sostengono e vi spingono a compiere il grande passo. Da tempo probabilmente sul lavoro vivete come gli unici protagonisti della scena e questo vi piace.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 28 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: il weekend traboccherà d’amore per voi, complici le stelle che vi strizzano l’occhio e vi spingono tra le braccia della persona amata.

