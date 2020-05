Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 28 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 28 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in amore si avvicinano giornate importanti, bisogna capire i veri sentimenti del partner. Attenzione però: in questo periodo ci vogliono calma e prudenza nei rapporti con gli altri. Lavoro? Usate l’istinto, possibili novità a breve.

TORO

Cari Toro, siete sotto pressione e nervosi, attenti a non arrabbiarvi troppo. La Luna è dissonante, nei rapporti bisogna fare attenzione. Molta attenzione. Bene il lavoro, è un momento di forza in cui, come per gli Ariete, bisogna seguire l’istinto.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata con buona energia in amore. Potranno nascere nuove storie, ma saranno tutte da verificare. Sul lavoro le cose potrebbero andare meglio, sono molte le sfide da affrontare in questo periodo. Tenete duro.

CANCRO

Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani per voi sarà una giornata con effetti positivi. Una giornata che sarebbe il caso di dedicare agli incontri. I problemi e i nuovi incarichi sul lavoro troveranno finalmente soluzione. Attenzione alle finanze…

LEONE

Cari Leone, la Luna nel segno aumenta la voglia di amare, ha un impatto positivo sulla vostra vita sentimentale. Recupero sul lavoro, ciò che si era fermato ora può ripartire e anche alla grande.

VERGINE

Momento di recupero nelle relazioni per i nati sotto il segno della Vergine. Bisogna parlare e sforzarsi di risolvere i problemi. Alcuni lavori sono rimasti in sospeso: andate e risolvete.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: aumenta a dismisura la voglia di amare. Recupero sul lavoro dove si riparte alla grande.

