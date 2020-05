Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, i problemi della coppia vanno risolti, bisogna parlare chiaro e farlo presto. Non state con una persona solamente per non sentirvi soli… Domani sarà favorita la creatività.

SCORPIONE

Cari Scorpione, con questa Luna opposta sarebbe meglio rimandare gli incontri a data da destinarsi. Con il partner si potrebbe sentire un po’ di distanza. Il lavoro vi preoccupa ma è normale, è un periodo ricco di novità e cambiamenti.

SAGITTARIO

Sagittario, per voi si prospetta una giornata di recupero per l’amore. Lo stress e la stanchezza si fanno sentire, avete molte responsabilità. Sul lavoro si può ottenere qualcosa mettendosi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per i giovani si entra in un momento di progetti futuri. In amore organizzate qualcosa per i prossimi giorni. Gestire la propria vita risulta più semplice in queste ore.

ACQUARIO

Cari Acquario, l’amore continua ad essere in secondo piano, ma se qualcuno vi interessa dovreste farvi avanti. Sul lavoro siete in pieno recupero dopo un periodo molto complicato.

PESCI

Cari Pesci, in amore domani bisogna fare attenzione. Per far resistere la coppia, bisogna cercare di essere più disponibili con il partner e disposti a parlare. Cercate di fare chiarezza sul piano lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: nelle ultime ore gestire la vostra vita vi risulta più semplice del solito. Bene l’amore.

