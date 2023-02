Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 23 febbraio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 23 febbraio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una giornata particolare a causa del trio Luna-Venere-Giove: potreste aver voglia di fare tante cose insieme ma, allo stesso tempo, sentirvi agitati… A breve potrebbero arrivare buone notizie o la firma di un armistizio, siete pronti a volare verso nuovi traguardi!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 febbraio 2023), avete voglia di spingere i vostri progetti e avvicinarvi a un traguardo che vi siete prefissati per maggio. Non rallentate proprio adesso che la determinazione è alle stelle! Qualcuno potrebbe dover rivedere alcune questioni di lavoro o revisionare dei conti.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete arrivare agli inizi di marzo con le idee chiare, tutto dipende dall’età che avete e se si è studenti, lavoratori dipendenti, imprenditori o altro. Il transito di Saturno in questo segno imporrà nuove regole sullo stile di vita mentre per i sentimenti c’è ancora un po’ di incertezza (che dura da inizio mese).

CANCRO

Cari Cancro, c’è molta agitazione, raramente vi siete sentiti così nella vostra vita: il pericolo però è riversare tutto in amore e in famiglia, settori che magari non hanno nulla a che fare con le vostre tensioni. Nei rapporti di lavoro ci sarà bisogno di tanta cautela dato che qualcuno sta prendendo le cose un po’ troppo di petto ed è tentato dal mandare tutto all’aria…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 23 febbraio 2023), dovete prevenire più che curare… Nel corso delle prossime ore sarete indecisi sui cambiamenti, chiedete l’opinione degli altri per decidere. Qualcuno vi sta cercando per sorprendervi, vi offrirà qualcosa e vi aiuterà.

VERGINE

Cari Vergine, da giorni state lottando per ottenere qualcosa per la vostra famiglia, vedete cosa dovete ancora fare e concentratevi su quello. Siete preoccupati per la salute di un membro della famiglia. In amore tutto finisce, ma tranquilli: vi riprenderete alla grande.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: non rallentate proprio adesso che la determinazione è alle stelle!