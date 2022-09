Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 22 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 22 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, bene l’amore, la Luna è dalla vostra parte: approfittate di questa giornata per fare passi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, non siate frettolosi: ogni cosa ha il suo tempo e avete bisogno di chiedere aiuto a qualcuno!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 settembre 2022), in amore cercate di non essere frettolosi, di fare passi affrettati: tutto va tenuto sotto controllo e fatto con calma. Per quanto riguarda il lavoro, le possibilità non mancano, ma sentite che qualcuno con voi ha sbagliato…

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di frequentare nuove persone, con i nati sotto il segno del Leone la relazione può essere speciale… Se dovete chiarire qualcosa, però, cercate di farlo dopo il 29 settembre. Per quanto riguarda il lavoro, state aspettando una bella notizia: le stelle sono dalla vostra parte! Coraggio!

CANCRO

Cari Cancro, in amore siete un po’ nervosi e avete bisogno di fare chiarezza nel vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro, tutto è cambiato e non avete più certezze. Cercate di non spaventarvi troppo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 settembre 2022), la situazione astrologica è interessante in amore, la Luna è con voi. Per quanto riguarda il lavoro, tutto dipende da voi e dalla vostra forza di volontà: le soddisfazioni non mancheranno.

VERGINE

Cari Vergine, amore? Siete un po’ in crisi, ma presto tutto si chiarirà: cercate di mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, avete bisogno di un po’ di risorse economiche per mettere a punto dei progetti!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: bene l’amore, la Luna è dalla vostra parte.