Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 22 maggio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 22 maggio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non dovete sprecare le opportunità. La posizione di Venere potrebbe favorire il ritorno di una persona lontana o portare nuove opportunità da cogliere al volo. In questo contesto positivo, è importante considerare anche l’influenza di Saturno che domenica entrerà nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, i progetti avviati in questa settimana stanno procedendo positivamente, è necessario accelerare i tempi perché entro il 9 giugno sarà fondamentale prendere una decisione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 maggio 2025), il transito di Venere che arriverà nel segno dal 6 giugno già da ora porta con sé emozioni intense. È bene evitare qualsiasi forma di intemperanza e, soprattutto, considerare questo periodo propizio per incontri significativi e decisioni. Per quanto riguarda il lavoro, tutto fila liscio. Da tempo state cercando di rivoluzionare la vostra vita lavorativa e, probabilmente, avviato nuovi incarichi o situazioni diverse.

GEMELLI

Cari Gemelli, periodo stimolante, ci sarà una buona forza, una grande voglia di amare e di rimettervi in pista. Questa settimana aumenta il desiderio e Venere sostiene i rapporti che hanno conosciuto una piccola crisi nei giorni precedenti. Capitolo lavoro: ci sono novità, il meglio lo avremo la prossima settimana.

CANCRO

Cari Cancro, gli aspetti planetari di questa settimana consentono di ritrovare un discreto slancio passionale. Sarà importante gestire le emozioni negative per portare avanti con energia e determinazione il sentimento. Per quanto riguarda il lavoro, questa settimana c’è tanto da fare, giorni pieni di ottimismo e fiducia! Giove è alle porte, questo significa che esami e prove saranno a favore nelle prossime settimane.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 maggio 2025), periodo propizio per conoscere nuove persone, vivere esperienze piacevoli senza impegno e comprendere meglio i propri desideri e le proprie aspettative in ambito sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle si dispongono in modo favorevole, preludio di un periodo valido.

VERGINE

Cari Vergine, torna la voglia di rimettersi in gioco, non rinunciate al gusto dell’avventura e dell’amore, la settimana è propizia perché offre la possibilità di vivere esperienze intense anche per un legame part time. Per quanto riguarda il lavoro, è importante ricordare che da qui alla fine dell’estate potrebbero verificarsi cambiamenti significativi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 MAGGIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: il transito di Venere che arriverà nel segno dal 6 giugno già da ora porta con sé emozioni intense.