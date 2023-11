Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 novembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una buona giornata per fermarsi e riflettere a fondo. Avete la necessità di fare un attimo il punto della situazione. C’è da fare un po’ di ordine riguardo le finanze, forse di recente ci sono state troppe uscite.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 novembre 2023), in questo periodo sarà indispensabile valutare con attenzione ogni singola mossa, non fate scelte azzardate perché anche la decisione apparentemente più stupida potrebbe avere conseguenze molto rilevanti. Cercate di trovare del tempo per voi, dedicarlo a qualcosa che vi piace fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, state lavorando sodo e i risultati si stanno iniziando a vedere, fatte però attenzione a non trascurare troppo gli affetti e le persone che vi vogliono bene: l’amore e i rapporti con gli altri vanno sempre coltivati.

CANCRO

Cari Cancro, siete “dolcemente complicati” e quindi molto affascinanti, tuttavia prestate attenzione ai vostri sbalzi d’umore che potrebbero far “balzare” anche vi sta accanto… Non sottovalutate o ignorate le più piccole difficoltà o gli intoppi che la vita vi presenterà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 novembre 2023), grandi novità in arrivo per voi dal 22 novembre: favorito chi si mette in gioco e sta iniziando un nuovo progetto, è il momento di farsi valere e mostrare di che pasta siete fatti. Avete un bel cielo e siete tra i segni migliori di queste 24 ore, evitate solo di essere troppo presuntuosi o narcisisti perché rischiereste di vanificare quanto di buono avete davanti.

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani – 16 novembre – non sarà per voi una gran giornata, da qui a fine mese inoltre dovrete riorganizzare alcune cose: se avete lavori autonomi, o impegni che vi portano spesso fuori casa, dovrete vivere alla giornata per un po’… Dovete tener testa a tante cose, forse avreste bisogno di aiuto ma valutate bene chi sarebbero le persone “deputate” a darvi una mano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: state lavorando sodo e i risultati si stanno iniziando a vedere.