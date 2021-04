Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 15 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, con la Luna così favorevole potrete fare interessanti incontri, che potranno trasformarsi in qualcosa di speciale. Questo vale in particolare per chi è single da tanto tempo. Favoriti anche gli incontri di una notte. Qualche possibile ritardo sul lavoro, non fatevi prendere dall’ansia. In arrivo nuovi guadagni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questo cielo è favorevole soprattutto per chi cerca nuovi incontri e conoscenze. Approfittatene se c’è una persona che vi piace per dichiararvi. Non avete nulla da perdere. Sul lavoro ci sono problemi da affrontare e risolvere. Va meglio per chi ha un impiego autonomo.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel segno favorisce la comunicazione: se ci sono stati litigi con il partner, potete fare chiarezza e ripartire alla grande. La comprensione sarà l’elemento chiave. Dal punto di vista lavorativo, dopo le difficoltà che tutti stiamo vivendo, potete dare il massimo e uscirne vincitori.

CANCRO

Cari Cancro, è il momento secondo il guru degli astrologi di iniziare a guardare le cose da un’altra prospettiva. D’altronde Venere è in transito positivo, per cui potete agire con spregiudicatezza in amore. Chi ha un lavoro autonomo presto sarà chiamato a prendere decisioni importanti. Datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (15 aprile 2021), in amore siete intolleranti e questo potrebbe portarvi a litigare facilmente con il partner. Cercate di mantenere la calma se non volete rovinare rapporti importanti. Sul lavoro dopo tanti sacrifici è il momento di raccogliere i frutti delle fatiche sopportate.

VERGINE

Cari Vergine, sarà una mattinata complessa per il vostro segno, per cui serve prudenza. Le polemiche a inizio mese non sono mancate, ma cercate di non ricascare nella stessa situazione. Dal punto di vista lavorativo, evitate gli scontri diretti con colleghi e superiori e puntate piuttosto su un dialogo proficuo. Usate tutta la vostra diplomazia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: è il momento di cambiare rotta e sfruttare il favore delle stelle.

