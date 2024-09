Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 8 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 8 settembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete turbati e alle prese con alcune complicazioni, derivate dal fatto che state lottando per ottenere qualcosa in più e purtroppo non è così semplice arrivare a dama. Siete stufi di fare sempre le stesse cose, la noia vi sta un po’ travolgendo e vi sta venendo voglia di rivoluzionare tutto. e guai a chi vi dice no perché potreste irritarvi non poco. Cercate di mantenere la calma, sapendo che a partire da luglio le difficoltà diminuiranno e vi sembrerà tutto più semplice.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 8 settembre 2024), se sta nascendo un nuovo amore non bisogna assolutamente dire “no”, soprattutto i separati e chi è reduce da una delusione; il mese di luglio, dice Paolo Fox, metterà anche alla prova i rapporto, visto che dall’11 di quel mese Venere assumerà un transito particolare e si aggiungerà ad una Luna opposta non proprio straordinaria. Ci sono alcuni conti da rivedere, è vero che avete illuminato alcuni angoli bui della vostra vita ma non avete ancora chiuso tutto ciò che non va.

GEMELLI

Cari Gemelli, forza e coraggio non vi mancano, ad essi si aggiungono buone intuizioni e l’ottima posizione di Giove (nel segno da qualche giorno) che vi avvicina ai nati sotto i segni di Acquario e Bilancia; proprio con loro potete condividere un briciolo di sana follia e divertirvi parecchio. Attenzione invece al Leone con il quale potrebbero nascere dispute o battibecchi fastidiosi, arrabbiarsi non vale la pena quindi cercate di gestire la cosa con calma.

CANCRO

Cari Cancro, cielo importante per voi, con tanti pianeti nel segno tra cui Venere e Mercurio; anche il Sole vi “bacia” letteralmente, dandovi la voglia di rivedere tutto ciò che avete fatto finora e soprattutto il tempo di stare accanto alle persone che amate. Proprio Venere, tra l’altro, parla di sentimenti che vengono ricambiati e di riscatti anche dopo una separazione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 8 settembre 2024), vi piacciono le sfide e soprattutto vincerle, purtroppo non è possibile trionfare sempre ma quando incappate in una sconfitta (o le cose non vanno esattamente come vorreste) vi arrabbiate; è il caso dei giorni scorsi ma potrete rifarvi molto presto e con gli interessi. In questo momento potete osare e pensare di ottenere qualcosa in più, magari i risultati potrebbero arrivare in autunno perciò non disperate e siate pazienti.

VERGINE

Cari Vergine, ora avete le idee più chiare, la bufera dei giorni scorsi è passata e siete pronti a scommettere sulle vostre idee. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i pianeti che sono stati contrari in questo mese (e magari ancora lo sono) torneranno in buona posizione a luglio, se quindi avete chiuso delle situazioni o dei rapporti ora vi sentite meglio e più leggeri. Siete governati da Mercurio e quindi, ogni tanto, vi piace fare qualche dispetto ma cercate di non esagerare perché qualcuno potrebbe non prendere bene i vostri scherzi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: avete chiarito problemi e dubbi di lunga data. Ora tutto è più sereno.