Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 7 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, fate attenzione alla gola. Questo weekend vi ha portato agitazione e nervosismo, ecco perché dovete essere prudenti. Possibili comunque nuovi incontri. In alcuni casi molto graditi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 novembre 2021), in amore è importante misurare le parole. La prima parte della domenica sarà piacevole; nella seconda parte sarete sottotono. Potreste rivedere una persona a voi cara: non necessariamente una splendida notizia di questi tempi…

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è confusione in casa, sicuramente discuterete con una donna della famiglia. Durante la mattinata di domani sarete fuorigioco. Le tensioni delle ultime ore vi hanno steso. Per fortuna, il pomeriggio sarà piacevole e nelle ore serali vivrete una bella emozione.

CANCRO

Cari Cancro, è vero che i nuovi amori regalano forti emozioni, ma voi del Cancro preferite prima valutarli. Non date retta a un malumore che potrebbe condizionarvi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 novembre 2021), le spese del weekend non sono tutte necessarie. Coltivate bene le amicizie che vi stanno a cuore. La giornata di domani vi regalerà un incontro importante. Puntate sulla carriera.

VERGINE

Cari Vergine, ci sono problemi economici, ma voi dovete cercare di stare alla larga dalle polemiche. Dovete fare attenzione a non spendere troppo: non perdete di vista il buon senso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: non date retta a un malumore passeggero. Pensate all’amore.