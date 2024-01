Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 7 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un weekend in linea con la settimana. Si apre un mese e un anno di riflessione, sentimentalmente parlando, per coloro che non hanno una storia. Evitate di pensare ancora al passato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 gennaio 2024), avete vissuto giornate fantastiche. I single sono circondati da una bella atmosfera, mentre chi si ama può iniziare a fare progetti di matrimonio a partire da questo mese.

GEMELLI

Cari Gemelli, quelli che stanno arrivando saranno gli ultimi giorni con Venere nel segno. Approfittatene con fiducia. Potete pensare di portare avanti un progetto come il matrimonio, la convivenza o fare un figlio.

CANCRO

Cari Cancro, per i single le nuove conoscenze si riveleranno importanti. Una storia nata in questo periodo può trasformarsi in qualcosa di davvero importante e speciale per molti di voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 gennaio 2024), per i single in arrivo giorni migliori rispetto ai precedenti. Le coppie, invece, se hanno buone fondamenta possono superare le discussioni con tranquillità e relax. Calma!

VERGINE

Cari Vergine, in arrivo una settimana di gennaio fantastica per i single che sono finalmente pronti a recuperare, mentre alcune coppie sono alle prese già da un po’ con una competizione inutile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: state vivendo un weekend in linea con la settimana!