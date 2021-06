Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 6 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 6 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, sul lavoro avete tanta tenacia e voglia di far bene, ma questo non sempre basta per ottenere grandi risultati. Dovete circondarvi delle giuste persone. Qualche problema da risolvere con il partner: parlatevi e mettete le cose in chiaro. Inutile tenersi dentro il malumore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, ci sono ottime possibilità sul lavoro. In amore non isolatevi troppo. Anche se avete tante cose da fare, non trascurate il partner, altrimenti potrebbe spazientirsi. Evitate quindi inutili discussioni, d’altronde si tratta solo di dargli le giuste attenzioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna non è più opposta e questa è già una gran cosa. Sul lavoro cercate maggiore soddisfazione e riconoscimenti. Vi date tanto da fare, ma a volte avete la sensazione di non essere adeguatamente ripagati e presi in considerazione da colleghi e superiori. Voi andate dritti per la vostra strada.

CANCRO

Cari Cancro, con questa Luna dissonante dovete fare attenzione perché i problemi e i dissidi non mancheranno. Un periodo comunque da sfruttare, perché in ogni caso ognuno è artefice del proprio destino, per cui mai mollare la presa anche se le stelle non sono favorevoli. Qualche discussione in amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, dopo lunghi mesi tutti uguali, è il momento, un po’ per tutti, di riprendere in mano la propria vita. Potete fare nuove conoscenze e lanciarvi in progetti ambiziosi, d’altronde la voglia di crescere e ottenere grandi risultati non vi manca. Evitate però investimenti azzardati.

VERGINE

Cari Vergine, sul lavoro dovete trovare un giusto compromesso anche nei rapporti con i colleghi. Non potete pensare di averla sempre vinta o di avere ragione in ogni caso. Inoltre con Giove in opposizione meglio mantenere la calma. Parecchie spese da rivedere, contenetevi se non volete che il portafogli pianga.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: potete finalmente riprendere in mano la vostra vita.

