Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 5 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avrete qualche difficoltà in amore, ma niente di irreparabile. Le coppie di lunga data potranno avere maggiori ostacoli lungo la strada, bisogna capire se vale la pena andare avanti oppure modificare il percorso, le crepe nel rapporto potrebbero essere troppe da sopportare a cuor leggero. Nel campo professionale dovete darvi da fare prima che sia troppo tardi.

TORO

Cari Toro, se in amore c’è stata una crisi di recente, da domani potreste trovarvi nella condizione di discutere apertamente per cercare una soluzione, siete stufi dei musi lunghi e dei litigi senza senso, in più avete perso troppe energie in questo periodo, le buone intenzioni non mancano, quindi datevi da fare. Nel campo professionale potrebbe insorgere qualche problema.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, nella giornata di domani secondo il guru delle stelle potreste trovarvi nella condizione di muovere finalmente il passo giusto in amore, le stelle sono dalla vostra parte e vi consigliano di approfittarne. Nel lavoro si muove qualcosa, non sarà qualcosa di stupefacente, ma quanto meno è nuovo e le novità non vanno disprezzate a priori.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, Paolo Fox vi consiglia di essere più cauti in amore, soprattutto se di recente avete avuto problemi di coppia, quella di domani sarà una giornata un po’ sottotono per i sentimenti. Coltivate di più le amicizie, avete bisogno di qualcuno con cui parlare, siete a caccia di risposte. Per le scelte forse conviene aspettare ancora un po’.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, in questo periodo avete una certa ansia, soprattutto per le questioni di cuore, cercate di essere più sereni e di non vivervi male ogni scelta che prendete, non correte dietro alle chimere. Nel campo professionale dovete darvi una mossa soprattutto se siete infelici, scegliere una strada diversa, non pensate troppo ai soldi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi vede in maggiore sintonia nella vita di coppia grazie anche all’influsso positivo della Luna, occhio soltanto se avete a che fare con Toro, Cancro e Scorpione. Arrivano novità anche nel lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: arrivano novità in amore, la Luna è dalla vostra parte e vi aiuta anche con le questioni sentimentali.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 5 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, sabato 4 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 4 luglio 2020