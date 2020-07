Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata piuttosto pacifica per il vostro segno, avete voglia di pace e tranquillità, avete accumulato troppo nervosismo in questo periodo, ritagliatevi un po’ di spazio per voi stessi, i problemi sul lavoro non mancano, ma pensateci da lunedì.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani secondo il guru delle stelle sarà una giornata intrigante e ricca d’emozioni, favoriti i rapporti interpersonali. Nel campo professionale evitate gli scontri, potreste avere la sensazione di essere stati messi da parte e non vi piace.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore non tutto procede come vorreste in questo periodo, avete difficoltà ad esprimere quello che vi passa per la testa soprattutto con Gemelli e Vergine, state vivendo situazioni difficili e non sapete come gestirle, occhio anche alle spese che crescono.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di domani secondo il guru delle stelle vede la Luna nel vostro segno che vi impone un comportamento più rigoroso del solito, non siete molto propensi a lasciarvi andare senza sicurezze, ma talvolta è importante anche fidarsi del vostro istinto e di chi vuole bene.

ACQUARIO

Cari Acquario, avete qualche dubbio in amore, chi invece sta vivendo una doppia relazione dovrà scegliere da che parte pendere perché così non può andare avanti. Anche per questo siete nervosi e ingestibili, nessuno vuole girarvi attorno, liberate la mente e capite cosa volete dalla vita.

PESCI

Cari Pesci, chi è indeciso in questo periodo secondo il guru delle stelle dovrà fare qualcosa di nuovo, abbandonare le cattive abitudini e pensare bene a quello che vuole dal futuro, questo non è il momento per commettere errori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: con la Luna nel segno potrete fare grandi cose.

