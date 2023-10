Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 ottobre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore è arrivato il momento giusto per vivere i sentimenti a pieno e avviare cambiamenti. Sul piano lavorativo bisogna farsi avanti e iniziare a mettere le basi per il futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 ottobre 2023), c’è bisogno di fare chiarezza in amore ma non siete voi il problema. Potreste avere a che fare con qualcuno che non sa bene quello che sta facendo. Per quanto riguarda il lavoro, i prossimi mesi saranno importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione all’amore perché c’è un po’ di stanchezza nell’aria e anche piccole discussioni potrebbero trasformarsi in qualcosa di più grande. Sul lavoro la giornata non è proprio delle migliori.

CANCRO

Cari Cancro, Venere tornerà nel vostro segno nelle prossime settimane e questa è un’ottima notizia per voi. Se vivete un legame duraturo troverete conforto nel partner anche in caso di stanchezza a livello lavorativo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 ottobre 2023), è giunta l’ora di chiarire come stanno le cose in amore e fare una scelta tra due persone. Sul fronte lavorativo è il momento giusto per investire.

VERGINE

Cari Vergine, in amore il consiglio è quello di essere cauti e prudenti, soprattutto nelle parole. Dal punto di vista professionale c’è ancora tanto da fare ma sono previsti cambiamenti importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: nelle prossime settimane Venere tornerà nel segno e porterà con sé belle novità e opportunità. Specie in amore.