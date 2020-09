Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 27 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 27 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 27 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata particolare, Luna e Venere sono in transito nel vostro segno e favorisce la passione. Sul fronte professionale il vostro valore non è messo in discussione, eppure il fronte economico non vi soddisfa più, guardatevi intorno.

TORO Cari Toro, la giornata di domani secondo il guru delle stelle metterà in evidenza la vostra stanchezza, approfittate della domenica per recuperare le energie, dormite un po’ di più, se piove coccolatevi sul divano con un bel film in tv, avete bisogno di liberare la mente e far recuperare la forza al vostro fisico provato. Risposte in arrivo da novembre.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata di rivelazioni, la vostra storia d’amore è arrivata a un punto morto, bisogna capire se scuoterla o archiviarla una volta per tutte. Vale la pena sforzarsi così tanto? A voi la risposta. C’è la possibilità di recuperare un progetto abbandonato da tempo.

CANCRO

Cari Cancro, potrebbero esserci dei problemi in amore in questo periodo. Qualche piccolo diverbio potrebbe allontanarvi dal partner e creare disagi nella vita di coppia, cercate di non tirare fuori dal cilindro eventi del passato. Dal lato professionale siete più confusi che mai, ci sono troppe cose da fare e non sapete da dove iniziare.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle la Luna opposta vi rende pieni di pensieri, sarà difficile per voi trovare un po’ di serenità nella giornata di domani. Sul lavoro non perdetevi nei dettagli, portate a casa la giornata senza inimicarvi nessuno.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata turbolenta, potreste avvicinarvi ad una persona che è il vostro completo opposto, un Acquario o un Ariete che vi daranno del filo da torcere e vi faranno mettere in discussione ogni singola parola. Sul lavoro è il momento di mettersi in gioco.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: adesso è il momento di rafforzare il sentimento, tenetevi stretti il partner.

