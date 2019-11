Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi consiglia di mantenere la calma, non dovete agitarvi troppo, questo è un periodo delicato e serve la massima prudenza anche nei discorsi. Qualcuno potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza, ma non dovete cedere, dimostratevi più forti di quel che sembrate. Da domenica l’oroscopo migliorerà. L’amore invece retrocede.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di Fox è positivo per il vostro segno, approfittate della giornata di domani per portare dalla vostra parte buone alleanze. Chi ha lavorato duramente per ottenere una gratifica a lavoro sarà finalmente premiato. Cercate di non sobbarcarvi di cose, non dovete portare avanti più progetti insieme altrimenti rischiate di esplodere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo sarà un fine settimana importante per voi, finalmente avrete modo di riscattarvi. Una grande novità è in arrivo a fine mese, è il momento adatto secondo Paolo Fox per muoversi e agire. Grandi emozioni sono in arrivo, potrete liberarvi di un grande peso. Chi non ha ancora trovato l’anima gemella farà piacevoli incontri nel weekend.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di domani 29 novembre di Paolo Fox sottolinea una certa confusione nella vostra vita. Ci sono stati dei cambiamenti di recente che hanno messo in moto qualcosa di importante dentro di voi (consapevolezza, determinazione) e dovreste sfruttare questa grinta per concludere al meglio questo 2019.

ACQUARIO

Cari Acquario, Paolo Fox è convinto che il vostro weekend sarà davvero piacevole. L’oroscopo di domani pone l’accento su questi tre giorni, che potrebbero essere cruciali. Avete bisogno di recuperare l’emotività persa negli ultimi tempi, Venere è tornata dalla vostra parte e la sua energia potrebbe spingervi verso una ricca dose d’energia da investire nell’amore. Sarà una giornata piacevole per i single.

PESCI

Cari amici dei Pesci, finalmente la Luna torna dalla vostra parte, il cielo privo di nubi preannuncia grandi conquiste durante il weekend: avete intenzione d’incontrare una persona a voi cara? Fatelo, prima che sia troppo tardi! Dimenticate i fastidiosi nodi legali, il weekend è fatto per amare e i più giovani riscopriranno appieno la forza del sentimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario. Il weekend sarà utile per riscattarvi, sia in amore che nel lavoro. Un carico d’emozioni è in arrivo, potrete liberarsi di un grande peso e ottenere alcune importanti conferme.

