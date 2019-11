Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 29 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in America impazza il Black Friday, ma anche l’Italia non scherza. Nell’ultimo periodo avete incassato dei brutti colpi, quindi sarete un po’ sottotono nella giornata di domani secondo Paolo Fox, siete troppo stanchi e non riuscite a superare degli ostacoli che per altri sembrano facili. Chi è insoddisfatto della propria vita dovrà trovare il coraggio di cambiare strada. L’amore invece vi suggerisce di addobbare anche la vita personale e non soltanto l’albero di Natale.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi porta verso una nuova fase, migliore. I giovani dovranno approfittare della positività delle stelle per crescere, spingere nuovi progetti anche di carriera. L’amore invece dovrà essere coltivato, siate pazienti e vedrete che potrete raccogliere i primi frutti già nelle prossime settimane. Anche le amicizie sono favorite, vecchie e nuove.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi state avvicinando a un periodo di grande rinascita secondo Paolo Fox. La Luna finalmente non vi rema più contro, così come Venere. Da domani potrete attuare dei cambiamenti che vi stanno a cuore, cogliete le nuove opportunità senza remore. Se state cercando l’amore, quella di domani potrebbe essere la giornata fortunata per concludere la vostra caccia. Le coppie invece avranno modo di riavvicinarsi.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di domani 29 novembre di Paolo Fox nota una forte pressione dei pianeti nel vostro segno e questo vi renderà nervosi e stanchi. Se qualcosa non funziona allora è il caso di parlarne a tavolino e mettere tutto nero su bianco. In amore, le coppie – anche quelle più forti – potrebbero essere reduci da una dura crisi: tranquilli, a breve sarà acqua passata, dovete soltanto trovare il coraggio di andare avanti.

LEONE

Cari Leone, siete stanchi di girare attorno al problema, volete parlare chiaramente di quello che va e non va, soprattutto nel campo del lavoro. Avete bisogno di grande supporto, avvertite una grande fragilità al momento, e nella giornata di domani potreste andare incontro a un forte cambiamento. Riflettete bene prima di muovere un passo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox queste saranno giornate interessanti per la vostra vena creativa, vi sentirete molto ispirati e recupererete alla grande il periodo di magra che avete appena superato. Siete a caccia di emozioni forti, volete lasciarvi i conflitti alle spalle, anche in amore, ma vi risulta difficile fidarci ciecamente di qualcuno, forse non è ancora arrivato il vostro momento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello dei Gemelli: si sta avvicinando un periodo di rinascita per voi, Luna e Venere non sono più opposte quindi potrete finalmente mettere in atto qualche cambiamento prezioso.

