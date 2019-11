Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, aspettatevi qualche novità da questo giovedì. In fondo è quello che aspettate da un po’, voi che vi sentite sempre travolti dall’apatia della routine quotidiana. Se lavorate a contatto con altre persone, qualcuno vi farà dei complimenti inaspettati e ben accetti. Il vostro sorriso lo dimostrerà.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi consiglia di stare un po’ più attenti alle spese. Non siete delle persone molto spendaccione, eppure negli ultimi tempi alcune spese improvvise e le solite noie vi hanno dato qualche pensiero. Sarebbe bello avere un aumento di stipendio, ma molti di voi devono sentirsi anche dire di “essere felici di avere almeno un lavoro”. È lo specchio dei tempi, tenete duro.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani – giovedì 28 novembre 2019 – per il Sagittario sarà una giornata di ottimi incontri e divertimento. Se siete single, il consiglio è di uscire il più possibile: sembra che le stelle vogliano darvi una mano a trovare compagnia. Se siete fidanzati, invece, provate a divertirvi con qualcosa di originale.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, siete un po’ in ansia per una scadenza che si avvicina pericolosamente. Per fortuna, ci penserà la persona di cui siete innamorati a ricordarvi quanto valete. A volte i complimenti sono essenziali per l’autostima: guarderete al futuro con maggiore ottimismo.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’Acquario avrà una buona Luna: a essere favoriti saranno soprattutto affari e investimenti. Se, per motivi di lavoro, siete in contatto con una persona di cui non vi fidate moltissimo, forse è meglio tagliare i ponti. Potrebbe succedere qualcosa di spiacevole.

PESCI

Amici dei Pesci, in questo giovedì sarete non poco distratti da questioni lavorative. Il risultato sarà una giornata di stress e nervosismo, ma per fortuna riuscirete a risolvere ogni problemi e a proiettarvi a un weekend che si preannuncia scoppiettante.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: da giorni sentivate il bisogno di nuovo brio nella vostra vita ed eccovi serviti. Soprattutto se siete single, aspettatevi una giornata di grande divertimento e, perché no, anche con un po’ di lussuria.

