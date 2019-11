Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 28 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, preparatevi perché da domani inizia una seconda parte della settimana che si preannuncia davvero molto impegnativa. Torneranno a galla vecchie ruggini con persone importanti: dovrete impegnarvi a fondo per evitare di mettere a repentaglio i rapporti a cui tenete di più. Cercate qualsiasi modo per scaricare la pressione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani sentite una grande esigenza di cambiamento. Con la fine dell’anno, si sa, si è sempre più invogliati a modificare ciò che nella nostra vita non ci soddisfa. Iniziate a pensarci già da ora: nel 2020 le stelle vi assisteranno, ma dovete preparare la strada al vostro successo. Ce la farete?

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna si oppone al vostro segno e vi regala qualche dose eccessiva di stress. In questo giovedì, dunque, il vostro obiettivo deve essere trovare una valvola di sfogo: hobby, amici, amore, persino il lavoro può essere una distrazione dai problemi che vi tormentano da settimane. Cercate di non cedere alla pressione.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizia una fase molto importante per voi, durante la quale alcuni nodi relativi alla vostra relazione d’amore verranno al pettine. Sarà il momento giusto per parlare con il partner, affrontare i vari problemi e uscirne ancora più forti. Dovrete accettare però qualche litigio. Anche quelli, a volte, aiutano.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 28 novembre 2019 per il Leone sarà una giornata in cui sarete alla disperata ricerca dell’approvazione altrui. È un periodo in cui sono state minate alcune vostre sicurezze: l’autostima è scesa e con essa anche i risultati del vostro lavoro. Dovete rimettervi in carreggiata: fatevi affiancare da persone di cui vi fidate ciecamente.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata un po’ storta. Le stelle infatti faranno di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote: siete delle persone emotive e non sopportate la pressione, ma è meglio tenere duro se volete ottenere risultati soddisfacenti. Ce la farete, serve solo un po’ di tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Cancro: è da tempo che sperate che la vostra relazione faccia quel salto di qualità che vi renderebbe davvero felici. Adesso, quel momento sembra essere arrivato davvero. Sarete all’altezza della situazione?

