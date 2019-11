Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 27 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 27 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, questo mercoledì sarà un giorno molto produttivo per voi. Nonostante ci saranno alcuni contrattempi in amore, con qualche fastidio di troppo e una discussione che rischia di trascinarsi per le lunghe, il vostro umore non ne uscirà scalfito. Troppe le buone notizie per tenere il broncio, soprattutto dal punto di vista lavorativo.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi consiglia di circondarvi di persone che vi vogliono davvero bene. Basta coltivare rapporti solo per convenienza o per passatempo: non vi arricchiscono, anzi finiscono solo per rendervi più tristi. Fatevi forza e guardate avanti. Il mese di dicembre vi porterà in dote un po’ di buona fortuna.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani – mercoledì 27 novembre 2019 – per il Sagittario sarà una giornata di grande importanza, soprattutto perché la Luna entra nel vostro segno. A lavoro e in famiglia procederà tutto in modo molto positivo, ma state attenti all’amore. Ultimamente siete stati eccessivamente gelosi e il partner sembra essersi stancato. Cercate il dialogo. E anche di darvi una calmata.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, siete ansiosi di cambiare molte cose nella vostra vita. Le ultime discussioni al lavoro vi hanno reso abbastanza disillusi: credevate di aver trovato l’occupazione della vita, ma invece non è così. Anche in amore c’è qualcosa da rivedere: il partner sembra meno interessato a voi nell’ultimo periodo. Cercate di risolvere un problema per volta, senza piangervi addosso.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’Acquario vivrà un mercoledì di grande ottimismo, grazie all’influenza positiva della Luna. Vedete la vostra vita con occhi diversi: finalmente avete capito quali sono le vostre priorità e dedicate tutte le vostre energie mentali e fisiche a difenderle. In questa settimana arriveranno anche alcune novità sul lavoro.

PESCI

Amici dei Pesci, si apre per voi una fase molto positiva, durante la quale riuscirete a togliervi parecchie soddisfazioni. Avete capito che l’ingrediente principale di qualsiasi successo è l’autostima: avete lavorato su questo e i risultati sono già percepibili. Attenti però a qualche contrattempo di natura legale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: grande ottimismo per voi e una giornata ricca di possibili soddisfazioni. Non trascurate la famiglia e neanche il divertimento: troverete tempo da dedicare a tutti. Per la vostra felicità.

