Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 27 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 26 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 27 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in questi giorni siete molto concentrati sull’amore, visto che con il partner è successo qualcosa che non vi lascia tranquilli. Le questioni di cuore assorbono ogni vostra energia e non vi permettono di concentrarvi appieno sugli altri settori della vostra vita. Attenti a non mollare troppo la presa al lavoro: qualcuno che conta molto potrebbe farvelo pesare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani la Luna smette di essere in opposizione al vostro segno e questo vi rende finalmente liberi di esprimervi al meglio. Nei prossimi giorni, inoltre, arriveranno per voi delle belle notizie: aspettatele con gioia, soprattutto quelle che riguardano la famiglia.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo mercoledì è meglio che rimaniate in panchina. Guardate gli altri giocare e rischiare, voi non siete proprio dell’umore giusto. Arriveranno momenti migliori, per adesso pensate solo a voi stessi e a recuperare le energie perdute. In amore, arriverà un malinteso da risolvere al più presto prima che diventi una vera crisi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox domani vi attendono tantissime sfide. La cosa più stimolante è che non avete paura, ma anzi non vedete l’ora di affrontarle per dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Soprattutto ad alcuni colleghi al lavoro, che vi hanno spesso sottovalutato e contro cui adesso gridate vendetta.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 27 novembre 2019 per il Leone sarà una giornata leggermente sottotono. Sentite che è arrivato il momento di fare un passo indietro dal punto di vista professionale: negli ultimi mesi avete corso troppo per rincorrere i vostri sogni e vi rendete conto solo adesso di tutto quello che avete perso. Avrete tempo per recuperare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani arriveranno delle risposte che attendete da tanto, da un superiore che vi aveva fatto delle promesse salvo poi non rispettarle. L’attesa vi porta una certa dose di stress, ma le stelle vi consigliano di mantenere la calma anche perché dal vostro punto di vista non avete proprio nulla di cui rimproverarvi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Cancro: siete in forma e soprattutto desiderosi di rivalsa. Sul lavoro sarà il vostro giorno, ma avrete modo di concentrarvi anche su alcune questioni di cuore che negli ultimi tempi vi hanno fatto molto soffrire.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI