Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 26 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 26 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 26 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, siete in una fase di grande spolvero e per tutta la settimana sarete baciati dalla fortuna. Approfittatene per raggiungere alcuni degli obiettivi che vi eravate prefissati e che poi, per mancanza di tempo o stimoli, avete lasciato perdere. State però attenti a trappole e contrattempi, come sempre in agguato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani la Luna vi dà una buona spinta al mattino e la giornata non potrà che migliorare. Per voi sarà un martedì ricco di opportunità, ma non mancheranno le polemiche soprattutto sul posto di lavoro. Dovete coltivare meglio il rapporto con alcuni colleghi.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo martedì sentite di avere un gran bisogno di un chiarimento con il partner. Alcuni suoi atteggiamenti degli ultimi giorni non vi sono andati giù ed è inutile far finta di niente e andare avanti. È il momento di discuterne apertamente, anche se potrebbero arrivare nuove liti. Siate pronti a difendere la vostra posizione.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox domani vi sentirete molto confusi, soprattutto riguardo al lavoro. Sentite infatti di meritare di meglio e siete pronti a guardarvi attorno alla ricerca di nuove opportunità. In fondo, vi siete resi conto che arrivare con il broncio al lavoro non è il modo migliore per affrontare le giornate. Il futuro vi riserverà ottime sorprese.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 26 novembre 2019 per il Leone sarà una giornata in cui sarete molto decisi a portare avanti alcune battaglie. Dovete essere risoluti e testardi soprattutto perché incontrerete l’opposizione di alcune persone per voi importanti, che cercheranno di farvi cambiare idea. Ma voi, per una volta, provate a seguire il vostro cervello. Anche a costo di sbagliare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizia per voi una fase molto positiva, durante la quale le stelle vi accompagneranno attraverso alcune scelte delicate ma vincenti. In amore, sentite che finalmente la vostra relazione con il partner sta diventando più matura: lo aspettavate da tanto tempo, adesso non vi resta che godervi questa nuova condizione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello della Vergine: per tutta la settimana sarete baciati dalla fortuna, tanto in famiglia quanto sul lavoro. Ciliegina sulla torta: l’amore non sarà mai intenso come adesso.

