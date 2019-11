Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 26 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 26 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, aspettatevi un paio di giorni di fuoco: dovrete superare diverse difficoltà, soprattutto sul lavoro dove incombono alcune scadenze. Non sarà facile venirne a capo, anche perché alcune stelle remeranno contro. Dovrete dare sfogo a tutte le vostre capacità. Contate sull’appoggio di alcune persone veramente amiche.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede l’ingresso della Luna nel vostro segno. Sarà foriera di belle novità in amore, soprattutto per chi tra voi è single e sente un bisogno inedito di affetto. Avrete molte occasioni per trovare la persona giusta, ma starà a voi saperle cogliere al volo e non essere impacciati come sempre. Ci riuscirete?

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani – martedì 26 novembre 2019 – per il Sagittario sarà una giornata di transizione. Siete già proiettati a mercoledì e giovedì, due giornate che potrebbero rivelarsi molto importanti per il vostro futuro lavorativo. L’obiettivo di domani sarà quindi quello di coltivare al massimo le vostre ambizioni e preparare il terreno per i giorni successivi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, in questo martedì 26 novembre non sarete in grande forma. Siete alle prese con qualche problema economico di troppo, ma anche con troppi pensieri in famiglia. Dovete infatti dividervi tra alcuni vostri cari che hanno bisogno delle vostre attenzioni e il lavoro che come sempre non può essere trascurato. Il risultato? Stress a mille.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’Acquario vivrà un martedì di ansia. Il motivo? In amore sentite di essere in difetto con il partner e quando questi vi chiederà delle spiegazioni finirete per sciogliervi. Con il giusto dialogo, però, riuscirete a salvare la vostra relazione: l’amore che vi lega è innegabile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 26 novembre 2019 Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 25 novembre all’1 dicembre 2019 Oroscopo Branko oggi, lunedì 25 novembre 2019: le previsioni segno per segno

PESCI

Amici dei Pesci, in questa giornata dovrete essere molto disponibili per alcune persone a voi care, che chiederanno il vostro aiuto. Impiegherete molto tempo a capire come fare per dare una mano a queste persone, ma alla fine il risultato sarà ottimo. Non trascurate però il lavoro, visto che è fine mese e incombono alcune scadenze.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione. Per voi sono in arrivo ottime notizie in amore: amerete e vi sentirete amati come poche altre volte vi è successo. Sarà un martedì da vivere appieno.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE