Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 25 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, si apre per voi una settimana dai due volti. Da un lato sentirete la stanchezza fin dal lunedì, dall’altro invece avrete grandi opportunità di lavoro. A partire da lunedì: dovrete però essere bravi a costruire la vostra fortuna. In amore, qualche momento di tensione non mancherà: siate bravi a disinnescare la lite in partenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vivrete dei momenti di grande tensione, che vi accompagneranno almeno fino a martedì. Le stelle vi consigliano di mantenere la calma, soprattutto di non coinvolgere nella vostra rabbia anche persone che non c’entrano niente e che anzi più volte vi hanno manifestato il loro sostegno. Sappiate separare le cose.

GEMELLI

Cari Gemelli, preparatevi a una giornata molto importante dal punto di vista delle opportunità. Si apre infatti per voi una fase molto fortunata, che proseguirà per gran parte del mese di dicembre, durante la quale avrete la possibilità di avverare alcuni dei vostri sogni più grandi. Attenti, però, a qualche contrattempo in amore.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox domani ci sarà la Luna in buon aspetto rispetto al vostro segno. Tante cose, dunque, sono destinate a cambiare in meglio: in amore, ad esempio, troverete il coraggio di chiarire una situazione che non vi sta più bene ma che finora non avete voluto affrontare con il partner. Tutti i nodi, si sa, vengono sempre al pettine.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 25 novembre 2019 per il Leone sarà una giornata ricca di momenti importanti. State maturando l’idea, già da tempo, di cambiare lavoro. Iniziate a guardarvi attorno. Vi stupirete del numero di opportunità che si aprono per voi. Avrete il coraggio di coglierle al volo?

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani Giove inizia una fase di ottimo transito nel vostro segno. Nei primi due giorni della settimana, soprattutto lunedì, potrete dunque togliervi parecchie soddisfazioni, soprattutto in amore. Alcuni di voi vengono da un periodo di crisi, ma adesso potete finalmente dare tutte le attenzioni al partner. Non ve ne pentirete.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Cancro: sarete molto coraggiosi, soprattutto perché è da tempo che volete fare un discorso serio con il partner ma non avete mai trovato il modo. O la forza. Oggi ci riuscirete e alla fine il vostro rapporto ne uscirà rinforzato.

