Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite di vivere un momento di grande tensione. Nell’ultimo periodo, infatti, avete sentito il bisogno di chiarire con una persona che appartiene ormai al vostro passato, ma finora tutti i vostri tentativi di riavvicinamento sono stati vani. Le stelle vi invitano tuttavia a continuare a provarci: se è questo che può farvi stare meglio, inutile rinunciare alla prima vera difficoltà.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vede l’ingresso nella Luna nel vostro segno. Ma questa non sarà una notizia favorevole: le stelle, anzi, vi invitano a stare molto attenti alle vostre mosse. C’è qualcuno, a lavoro, che si sta accorgendo che il vostro impegno inizia a latitare. E potrebbe farvela pagare. Dovete migliorare in molte cose. Venere molto attiva: buone notizie in amore.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani – lunedì 25 novembre 2019 – per il Sagittario sarà una giornata ricca di fortuna. Da domani fino a metà settimana, la Luna sarà nel vostro segno e vi regalerà momenti magici, soprattutto in amore. Se siete single, i tempi sono maturi per una nuova avventura: l’importante è che non ripetiate i soliti errori del passato, che tanto vi hanno fatto soffrire.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, finalmente novembre sta per finire. Per voi è stato un mese pesantissimo, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Vi viene sempre richiesto, infatti, un impegno fuori dal comune, al quale non corrisponde una paga adeguata. Siete stufi, ma le stelle vi spingono a tenere ancora duro. Arriveranno presto tempi migliori.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’Acquario sentirà un po’ di agitazione. Il motivo? Qualche problema di troppo in famiglia, che non farà altro che farvi innervosire. A ciò si aggiungono anche delle spese improvvise che, in un momento del genere, non ci volevano proprio. Stringete i denti, fatevi aiutare da un familiare o da un amico.

PESCI

Amici dei Pesci, la settimana partirà benissimo soprattutto grazie all’influenza della Luna sul vostro segno. Sentite di aver ritrovato la voglia di amare: se siete single, dunque, potete tornare a guardare al futuro con entusiasmo. Approfittate di questa giornata per passare del tempo con gli amici di sempre. Divertimento assicurato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: la Luna nel vostro segno vi regala ottimi momenti e soprattutto una ritrovata serenità interiore. Momento perfetto per tuffarvi nell’amore. Quello vero.

