Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 24 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 24 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, sentite che molte cose nella vostra vita sono da rivedere e forse la giornata di domenica è proprio quella che fa al caso vostro per fermarvi a riflettere. Dovete cercare il meglio per voi, mentre ultimamente vi state un po’ troppo accontentando. Sul lavoro, sì, ma anche nei sentimenti. È il momento di invertire la rotta.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi dice che dovete puntare forte su questo weekend. Le stelle, infatti, avranno tutta l’intenzione di portare dei grossi cambiamenti nella vostra vita, ma anche voi dovete concentrarvi affinché i vostri sogni diventino presto realtà. Basta piangersi addosso, è il momento di agire.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani – domenica 24 novembre 2019 – per il Sagittario sarà una giornata ricca di altruismo. In questa domenica, infatti, vi spenderete molto per gli altri. Persone a cui volete bene e che non esitano a chiedere il vostro aiuto nei momenti di difficoltà. Dare una mano vi fa sentire molto bene.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, in questa domenica avete la Luna contro e questo non vi lascerà molto tranquilli. Se dovete prendere decisioni importanti sul vostro futuro, forse è il caso di aspettare momenti migliori. Nel frattempo, concentratevi sulla vostra famiglia e sugli amici di sempre.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani l’Acquario avrà a che fare con una Luna dissonante e qualche difficoltà di troppo sul lavoro. Sentite il bisogno di riposare, dopo una settimana intensa e fitta di impegni. Non è però ancora il momento: dovete battere il ferro finché è caldo. Le soddisfazioni arriveranno.

PESCI

Amici dei Pesci, il vostro weekend non è iniziato nel migliore dei modi. Avete bisogno di nuove energie, ma soprattutto di nuovi stimoli in un periodo molto piatto dal punto di vista lavorativo. Le novità, però, tarderanno ad arrivare. Per impedirvi di piangervi addosso, però, gli amici di sempre sapranno organizzare una serata davvero indimenticabile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: avete ancora moltissimi sogni da realizzare e finalmente vi siete messi alle spalle un periodo nel quale pensavate che non fosse possibile per voi essere felici. Adesso dimostrate a tutti e a voi stessi che vi sbagliavate di grosso.

