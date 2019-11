Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 24 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 24 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 24 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, avete bisogno di recuperare quella serenità che ultimamente avete perso a causa dell’instabilità sul posto di lavoro. Approfittate di questo weekend per distrarvi in ogni modo dai cattivi pensieri. Cercate di stare vicino al partner, visto che le stelle promettono momenti di grande tenerezza con l’unica persona che in questo momento sembra tifare per voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avrete tanta voglia di dare inizio ad alcuni progetti, ma poco coraggio per farlo davvero. Avete molta paura di come potrebbero evolvere le cose, soprattutto perché non siete molto sicuri dei vostri mezzi. Le stelle vi consigliano di lavorare prima sull’autostima e poi su questo progetto a cui tenete così tanto.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi le cose non vanno proprio come dovrebbero. L’ultima parte di questo mese di novembre vi ha riservato solo grosse delusioni, ma non datevi per vinti. Nella giornata di domenica tornerà un po’ di buona fortuna: sfruttatela per passare dei momenti di divertimento e tranquillità, magari con un amico speciale.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox domani, domenica 24 novembre 2019, è una giornata di grande ripresa, soprattutto dal punto di vista dell’autostima. Negli ultimi giorni vi siete resi conto che alcuni settori della vostra vita hanno bisogno di una netta ristrutturazione, a partire dai sentimenti. Perché non iniziare proprio adesso?

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 24 novembre 2019 per il Leone sarà una giornata molto delicata soprattutto in amore. È una fase particolare, durante la quale il rapporto con il partner si sta incrinando senza un particolare motivo. Volete buttare tutto all’aria? Le stelle vi consigliano di fare il possibile per riprendere in mano la situazione, prima che sia troppo tardi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un giorno di riposo. Venite da settimane molto pesanti, durante le quali agli impegni di lavoro si sono alternati diversi contrattempi in famiglia. In questo weekend avete voglia di staccare la spina. Da lunedì, poi, le stelle torneranno a sorridervi. I problemi che vi hanno tenuti bloccati negli ultimi giorni saranno solo un ricordo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, sarà quello del Cancro, in grande ripresa dopo un periodo difficile. Finalmente riprenderete in mano la vostra vita e sarete gli unici arbitri del vostro futuro.

