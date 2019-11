Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna illumina questo vostro fine settimana all’insegna degli incontri e di ottimi stimoli a livello amoroso. Uscite a divertirvi e non pensate allo stress della settimana appena passata, ormai è alle spalle e avete due belle giornate da godervi prima che torni il lunedì.

SCORPIONE

Scorpione, sabato e domenica davvero positivi per voi. Dopo una settimana in cui avete accumulato stress e stanchezza e in cui il vostro umore era particolarmente altalenante, ecco arrivare maggiore stabilità e tranquillità. In amore avrete modo di recuperare e anche di essere sorpresi da qualche bella novità.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani – sabato 23 novembre 2019 – sarà una giornata di pieno recupero psicofisico. Favoriti, in particolare, i rapporti sentimentali con Bilancia, Ariete e Leone, tre segni con cui potreste entrare in ottima sintonia. Evitate invece Gemelli e Vergine, con i quali invece vi potreste scontrare.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, la giornata di sabato non sarà delle migliori per il vostro segno. Siete un po’ sottotono, quindi il consiglio è quello di non peggiorare le cose cercando discussioni con il partner, gli amici o la famiglia. Sul lavoro se c’è qualcosa che vi dà fastidio ditelo chiaramente e ad alta voce.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di domani 23 novembre 2019 sarà particolarmente positiva, soprattutto in rapporto alle precedenti giornate. Cercate di pianificare, per il vostro svago, un week end ricco di divertimento e approfittate del vostro buonumore per aggiustare qualche situazione di tensione con il partner.

PESCI

Amici dei Pesci, Paolo Fox per la giornata di domani prevede che vi troverete con gli occhi a cuoricino: una nuova storia d’amore sta per fare capolino nella vostra vita, ma dovete fare molta attenzione a persone gelose e possessive, perché proprio non fanno per voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ricche novità amorose in arrivo, fate largo!

