Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 22 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, inizia per il vostro segno una giornata di grande recupero. Sul lavoro vi state impegnando come non mai, per dimostrare finalmente quanto valete e quelle che sono le vostre reali capacità e competenze. Metterete così a tacere malelingue e critiche, soprattutto da parte di chi sta cercando di mettervi i bastoni fra le ruote. Bene l’amore, aumenta la passione e l’intesa con il partner. Chi è solo, invece, potrebbe trovare la voglia di amare di nuovo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani è una giornata piuttosto positiva, in cui riuscirete a trovare belle soddisfazioni dopo un periodo complesso. A breve Venere sarà favorevole e vi permetterà di recuperare in amore, ricucire eventuali strappi e prendere decisioni importanti per quanto riguarda la famiglia o i sentimenti. Sul lavoro impegnatevi perché con l’anno nuovo ci saranno belle soddisfazioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno, per cui attenzione a come parlate e a come vi ponete nei confronti di superiori e colleghi. Tutto sommato la fortuna e le stelle vi assistono, per cui dovete essere soltanto più ottimisti e fiduciosi. Cercate di non riversare il vostro stress sul partner. Le cose migliorano dal weekend. Novità anche sul fronte lavorativo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox domani dovrete pensare meno e agire di più. Ultimamente infatti vi fate prendere facilmente dall’ansia, invece dovreste liberarvi delle catene che vi portate addosso, specie per quanto riguarda il passato, e guardare al futuro con maggiore fiducia. Questo vale anche in amore.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 21 novembre 2019 è una giornata al top per voi per quanto riguarda l’amore. Questo vale sia per coloro che sono già fidanzati, e che possono ulteriormente consolidare la propria coppia, sia per chi è single ed è in cerca di un nuovo amore. Uscite, conoscete nuove persone e datevi alla passione. Sul lavoro, se non vi trovate più bene, forse è il caso di cambiare aria.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questi giorni potrebbero esserci state discussioni o litigi con qualcuno di importante. Adesso sentite quindi il bisogno di chiarire e recuperare questi rapporti per voi molto importanti. D’altronde avete un quadro astrale positivo, con Venere favorevole tra poche ore e la Luna nel segno. Se ci sono dei problemi, non fatevi prendere dall’ansia e soprattutto non riversateli nella coppia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, dovrebbe essere quello del Leone: al top l’amore, sia per chi è fidanzato che per i single. In arrivo un weekend caratterizzato dalla passione.

