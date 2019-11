Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 22 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 22 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata di recupero per il vostro segno rispetto ai giorni scorsi, anche se ci sono ancora varie questioni che non vanno. Avete infatti la sensazione che ci sia qualcuno che stia cercando di mettervi il bastone tra le ruote. In amore potrebbero esserci discussioni o in generale avvertite che qualcosa non funziona più con il partner. Non vi sentite apprezzati abbastanza per tutto quello che fate.

SCORPIONE

Scorpione, giornata nervosa e stressante per il vostro segno, siete sottotono e questo si riversa in tutto ciò che fate. Cercate quanto meno di non essere eccessivamente polemici ed evitate discussioni inutili, altrimenti, anche se avete ragione, rischiate di passare dalla parte del torto. Siete stanchi e questo di certo non aiuta, per cui cercate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani – venerdì 22 novembre 2019 – giornata insofferente e all’insegna delle polemiche. Vorreste cambiare radicalmente vita, perché la vostra solita routine inizia a starvi stretta. Cercate però di non prendere decisioni avventate, soprattutto se avete una storia importante da preservare. I single, invece, possono darsi alla pazza gioia e sperimentare nuovi incontri e conoscenze.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, giornata tutto sommato positiva per il vostro segno. Potreste infatti ricevere una bella notizia che vi farà gioire. Non siate polemici ed evitate discussioni inutili, anche perché potrebbe essere arrivato il momento di attuare importanti cambiamenti per la vostra vita. Giove e Saturno presto entreranno nel segno, per cui approfittatene.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di domani 22 novembre 2019 è all’insegna del recupero in amore. Ritrovate finalmente la stabilità che mancava da tempo, soprattutto se avete avuto pesanti litigi con il partner. Qualche problema invece a livello finanziario: ultimamente avete speso più del previsto e ora vi trovate in difficoltà. Siate più parsimoniosi.

PESCI

Amici dei Pesci, Paolo Fox per la giornata di domani prevede una fase di recupero dopo un periodo stressante. La Luna infatti non è più in opposizione, e quindi ritrovate la serenità perduta. Se ci sono discussioni in sospeso, potete finalmente chiarirle e riappacificarvi. Sul lavoro avreste bisogno di maggiori certezze e stabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ritrovate una serenità che vi mancava da tempo, specie in amore. Se ci sono state discussioni, parlatevi e chiarite.

