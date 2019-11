Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 23 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, giornata particolarmente nervosa per il vostro segno, per cui il consiglio è quello di mantenere la calma e dosare le parole. Alcune situazioni, infatti, potrebbero mettervi in difficoltà e vi si potrebbero ritorcere contro, per cui occhio a cosa dite e a come vi comportate. Sul lavoro qualcosa non va come vorreste, ma non potete far altro che adattarvi. Non trasferite il vostro nervosismo sulla coppia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani iniziano finalmente a girare per il meglio le cose dal punto di vista sentimentale. Specie i single, infatti, potrebbero fare incontri importanti proprio in questo periodo. Un’amicizia, ad esempio, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Cercate allora di uscire, conoscere gente e divertirvi. Anche sul lavoro, portate avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata positiva per il vostro segno, in cui potrete finalmente recuperare dopo una serie di giornate difficili. Avete infatti la Luna dalla vostra parte che vi protegge in ogni aspetto della vostra vita. Ritrovate una gran voglia di amare e vivere una passione ardente. Buone notizie anche sul lavoro, se volete cambiare professione, questo può essere il momento giusto.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox domani, sabato 23 novembre 2019, è una giornata da dedicare totalmente al relax. Riducete al minimo gli sforzi e fate solo lo stretto necessario. La stanchezza accumulata nel corso della settimana, infatti, vi rende particolarmente pigri, ma attenti a non trasferire questa apatia anche nei rapporti di coppia. Sul lavoro, non siete particolarmente soddisfatti di quello che fate. Prima di cambiare, siate sicuri della scelta presa.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 23 novembre 2019 sarà una giornata molto positiva per quanto riguarda l’amore. Ritrovate tanta passione da trasferire nei rapporti con il partner. Approfittate del weekend per stare in compagnia di chi più amate. Per i single, invece, favoriti nuovi incontri.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, si apre un weekend indimenticabile dal punto di vista dei sentimenti. Di natura siete particolarmente timidi, mentre invece dovreste lasciarvi maggiormente andare, soprattutto se siete single e volete rimettervi in pista. Non trascurate il partner, pensando solo al lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, dovrebbe essere quello dei Gemelli: recuperate dopo un periodo davvero difficile, specie in amore. Approfittate del weekend per rilassarvi.

