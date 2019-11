Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete stanchi e questo vi porterà a vivere una giornata non molto positiva. Saturno è contro il vostro segno e vi spinge, però, a fare qualcosa che nel tempo potrà rivelarsi positivo: tagliare qualche ramo secco all’interno della vostra cerchia di conoscenze.

SCORPIONE

Scorpione, una nuova giornata di alti e bassi. Questa è una fase di transizione verso dei giorni davvero felici e soddisfacenti, quindi state cercando di comprendere quale sia la direzione migliore da prendere. Cosa che, però, vi rende elettrici e nervosi.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani – giovedì 21 novembre 2019 – non dovete scoraggiarvi anche se la giornata non è particolarmente positiva, perché il Sole sta per arrivare e splendere nel vostro segno. Se ad oggi ci sono dei problemi che vi sembrano irrisolvibili, già dalla prossima settimana vi troverete a cambiare idea.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, state vivendo un periodo di passaggio. Siete infatti pronti, ma non ancora del tutto, a lasciarvi alle spalle le esperienze di questi ultimi mesi per affacciarvi in nuovi ambienti, conoscere nuove persone e raggiungere nuovi obiettivi.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di domani 21 novembre 2019 darà parecchio spazio a passione e sentimenti. Sia gli accoppiati che i single, infatti, avranno ricche possibilità: i primi di riaccendere l’eros, i secondi di trovare finalmente l’anima gemella.

PESCI

Amici dei Pesci, il consiglio di Paolo Fox per la giornata di domani è di stare alla larga da tensioni e discussioni. Soprattutto se a scatenarle sono motivi di poco conto, perché il rischio è quello di rovinarsi l’umore per niente e non è proprio il caso: avete dei cambiamenti da affrontare sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: a giornata di domani 21 novembre 2019 darà parecchio spazio a passione e sentimenti.

