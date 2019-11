Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 21 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per fortuna Marte non è più in opposizione, per cui è arrivato il momento di tagliare i rami secchi e quelle collaborazioni o rapporti che non vi entusiasmano più. Questo vale sia nel lavoro che nella sfera privata. Approfittatene dunque per cambiare finalmente la vostra vita e ripartire daccapo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani le stelle inizieranno finalmente a voltarsi dalla vostra parte. Dopo un periodo negativo, infatti, le cose migliorano e potrete quindi guardare al futuro con ottimismo. La Luna in aspetto positivo vi permette di recuperare quanto perso finora. I contrattempi non mancano, ma pensate che da qui al 2020 avrete ottime occasioni di successo. Possibili problemi economici.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata piuttosto sottotono per il vostro segno. Siete stanchi e demoralizzati, per cui non abbattetevi. Il peggio ormai è passato, per cui entro il prossimo mese cercate di superare riuscirete a risolvere la maggior parte dei problemi ancora in ballo in questo momento.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox domani siete finalmente usciti dal tunnel. Ultimamente si erano infatti create, anche un po’ per colpa vostra, una serie di circostanze sfavorevoli che vi avevano demoralizzato, portandovi a rinchiudervi in voi stessi. Adesso è arrivato il momento di rimettersi in corsa e riprendere in mano la vostra vita. Questo vale in particolare per il privato: impegnatevi di più rispetto al passato. Guardate al futuro con maggiore ottimismo.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 21 novembre 2019 si prevede una giornata piuttosto nervosa perché avete Marte dissonante. Questo potrebbe crearvi vai problemi specie tra domenica e lunedì. A livello economico dovete fare maggiore attenzione, ultimamente avete speso troppo e dovete recuperare. Bene l’amore: datevi alla passione più sfrenata.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, datevi da fare, perché le stelle sono dalla vostra parte, per cui approfittatene. Sul lavoro è un periodo ottimo per i cambiamenti e per portare avanti nuovi progetti. In amore il consiglio è quello di non trascurare il partner, anche se avete molto da fare. Fatevi perdonare se siete stati troppo assenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, dovrebbe essere quello della Vergine. Avete un quadro strale davvero al top che vi favorisce sia in amore che sul lavoro.

