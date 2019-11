Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata in cui dovrete prestare grande attenzione, perché avete Saturno contro che vi crea più di qualche fastidio. Se ci sono rapporti o relazioni che non vi entusiasmano più, è il momento di darci un taglio ed eliminare persone e cose che non vi vanno più bene. Insomma, cambiate la vostra vita e cercate di migliorarla.

SCORPIONE

Scorpione, qualche problema e fastidio per il vostro segno dal punto di vista lavorativo ed economico. In particolare, ultimamente avete spesso oltre le vostre possibilità, e adesso siete un po’ in difficoltà. Dovete essere più ottimisti, perché le cose miglioreranno presto. Il futuro imminente, infatti, si prospetta molto positivo. Bene l’amore, preparatevi a un weekend di passione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (mercoledì 20 novembre 2019) si prevedono grandi cambiamenti per la vostra vita. Se siete ancora giovani e volete progettare diversamente il vostro futuro, fatelo con entusiasmo. Le stelle infatti vi favoriscono sotto molti punti di vista. Godetevi la vita, viaggiate, datevi da fare. Venere nel segno favorirà nuovi amori e incontri positivi per chi è single.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, grandi novità in arrivo per il vostro segno, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Se ultimamente avete fatto dei tagli, adesso potranno trasformarsi in qualcosa di positivo. Qualche problematica in amore: possibili litigi con il partner, soprattutto se si tratta di un Bilancia o Ariete.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di domani 20 novembre 2019 prevede finalmente una fase di recupero per il vostro segno dopo i dubbi e le tensioni dei giorni scorsi. Certo, ancora non è tornato pienamente il sereno, perché potrebbe esserci ancora qualche calo. Cercate di distrarvi e darvi da fare in altro modo, per non riversare sul lavoro le vostre preoccupazioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 20 novembre 2019 Oroscopo Branko oggi, martedì 19 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi martedì 19 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

PESCI

Amici dei Pesci, giornata all’insegno del nervosismo, in cui sarete particolarmente stressati e sottotono. Questo vi spingerà ad essere polemici con chi vi circonda, cercate di mantenere la calma ed evitare discussioni inutili, specie sul lavoro. Un mercoledì 20 novembre all’insegna della malinconia. Affidatevi ai consigli e all’affetto delle persone care.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: grandi novità per il vostro segno, sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale, dopo un periodo non facile.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE