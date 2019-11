Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 20 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, dovreste concedere maggiore fiducia a chi amate, come il partner. In fin dei conti Venere fa il tifo per voi, quindi non avete motivo di pensare che ci sia qualcosa che non va nella vostra relazione e nemmeno uno per non lasciarvi andare completamente. Va bene le preoccupazioni per le ingenti spese in arrivo, ma cercate di rilassarvi un po’. Dalla prossima settimana sarà tutto in discesa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani recupererete qualche energia in più, dopo aver passato delle giornate decisamente stancanti (soprattutto a livello emotivo). Le stelle non sono ancora completamente a vostro favore, almeno non fino a domani. Cercate di mettere a freno gli impulsi, il vostro animo ha bisogno di rasserenarsi.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani è un nuovo giorno in cui provare a guardare al futuro con più fiducia e ottimismo. Dovete giocare bene le vostre carte, perché sono fortunate. Se necessitate di un po’ di ordine e pulizia, inoltre, iniziate dalle persone: qualcuno finge solo di starvi accanto.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di domani parte sottotono, con qualche problema da risolvere sul lavoro. Siete molto stanchi e questo è il motivo di un certo rallentamento, che però porta alcune scadenze ad accumularsi. Se siete in coppia, invece, potreste essere innervositi da qualche discussione, ma niente di grave.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani inizia un periodo particolarmente favorevole per i sentimenti e l’amore. Sfruttate dunque la fortuna per fare il primo passo con qualcuno che desiderate ormai da tempo. Sul lavoro è invece il momento di stare fermi e attendere qualche buona occasione.

VERGINE

Cari Vergine, siete di nuovo in pista dopo qualche giornata decisamente storta. Potete recuperare tutto il terreno perso, sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro. Soprattutto nel fine settimana si intravedono sorprendenti novità, quindi sorridete.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, dovrebbe essere quello dei Gemelli: è una nuova fase in cui guardare al futuro con fiducia ed ottimismo.

