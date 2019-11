Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quadro astrale negativo per il vostro segno, specie per quanto riguarda l’amore. Avete infatti vari problemi di coppia ed è arrivato il momento di affrontarli con il vostro partner. Sul lavoro riflettete bene su eventuali problemi, perché in particolare la fine del mese sarà decisivo per il vostro futuro. Se state pensando a cambiare occupazione, questo può essere il momento migliore. Fatevi consigliare dai vostri familiari.

SCORPIONE

Scorpione, giornata molto importante per quanto riguarda il lavoro. Se avete delle ambizioni o dei progetti da portare avanti, fatelo con entusiasmo. Le stelle infatti vi favoriscono e vi permettono di realizzare i vostri obiettivi. In amore riuscirete a risolvere questioni in sospeso con il partner: parlatevi e chiaritevi.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (martedì 19 novembre 2019) si prevede una giornata molto positiva per le coppie. Se invece siete single e alla ricerca dell’anima gemella ma c’è una persona che vi piace, non siate timidi e fatevi avanti. Scrivetele, fatevi sentire, contattatela in qualche modo. Tentare non costa nulla. Il Sole nel segno dal 22 novembre porterà grandi novità entro fine anno.

CAPRICORNO

Amici del Capricorno, si sta per aprire per voi un periodo davvero d’oro con tante novità e ottime prospettive in ogni campo. Bene in particolare il lavoro: il momento peggiore è passato, e finalmente intravedete la luce fuori dal tunnel. In amore invece dovrete rischiare parecchio per riconquistare il vostro partner, dopo i litigi degli ultimi periodi. Potete pensare a fare il grande passo in avanti, come il matrimonio o avere un figlio.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la giornata di domani 19 novembre 2019 sarà piuttosto ricca di novità per il vostro segno. State trovando qualche difficoltà a realizzare i vostri progetti più ambiziosi, come comprare casa o cambiare lavoro, ma le cose miglioreranno entro fine anno. Rimboccatevi le mani e osate di più, specie in amore. I single potrebbero fare nuovi incontri.

PESCI

Amici dei Pesci, giornata piuttosto complessa per il vostro segno, per cui l’invito è quello alla pazienza e alla calma. Per fortuna non si tratta di nulla di grave, per cui entro la fine della settimana risolverete tutto facilmente. Con il nuovo anno ci saranno grandi novità sul fronte anche sul fronte economico. Bene l’amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno. Si apre un periodo splendido per il vostro segno, soprattutto sul lavoro. In amore, invece, dovrete soffrire ancora un po’.

