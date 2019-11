Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 19 novembre? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, giornata davvero positiva per il vostro segno grazie a Venere favorevole. Nelle ultime settimane avete affrontato un periodo piuttosto difficile sotto molti punti di vista, ma adesso rialzate la testa e ritrovate il giusto entusiasmo. Bene anche il lavoro, dove ci saranno piacevoli novità già dalla prossime ore. Riuscirete infatti a realizzare alcuni vostri progetti, nonostante Saturno in opposizione.

TORO

Cari Toro, giornata piuttosto sottotono per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani. L’umore è quasi a terra, perché avete molti dubbi su voi stessi e sulla strada che avete intrapreso. Le cose migliorano nella seconda metà della settimana, e potrebbe esserci anche qualche piacevole sorpresa in amore. Tra pochi giorni infatti Venere entrerà nel segno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, continua anche domani 19 novembre 2019 un periodo altalenante, con momenti positivi e altri negativi. Per chi vive una relazione stabile, può essere il momento giusto per fare un grande passo in avanti, come la nascita di un figlio. Chi è single invece potrebbe trovare il coraggio per dichiararsi alla persona amata.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, giornata all’insegna del recupero per il vostro segno. Avete finalmente ritrovato voi stessi e la serenità che mancava da tempo. Attenzione però al portafogli: ultimamente avete speso più del dovuto e quindi vi trovate in difficoltà. Eliminate le spese inutili. La fine del mese sarà piuttosto positivo e ricco di opportunità da cogliere al volo. Bene anche il lavoro e la famiglia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani inizia un periodo ricco di grandi cambiamenti per il vostro segno. Situazione astrale infatti da fare invidia, per cui approfittatene per portare avanti i vostri obiettivi. Al top l’amore: se state vivendo un periodo di crisi, è meglio parlarsi e confrontarsi subito.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 19 novembre 2019 Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 18 al 24 novembre 2019 Oroscopo Branko oggi, lunedì 18 novembre 2019: le previsioni segno per segno

VERGINE

Cari Vergine, questo 19 novembre prevede ottime soddisfazioni in campo lavorativo. Per cui se avete dei progetti ambiziosi nel cassetto, tirateli fuori e rimboccatevi le mani per realizzarli. Un periodo in cui potrete fare nuove esperienze e crescere dal punto di vista personale. In amore possibili tensioni, ma dalla prossima settimana andrà meglio.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, dovrebbe essere quello del Leone: avete un quadro astrale al top, per cui cogliete al volo ogni occasione che si dovesse presentare.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI