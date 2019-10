Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, questo è un venerdì da sfruttare al massimo. Le stelle saranno al vostro fianco per le intere 24 ore, donandovi la possibilità di soddisfare molti vostri desideri. Preparatevi, tuttavia, a un weekend burrascoso dal punto di vista dei rapporti personali: fate il pieno di pazienza, perché ne avrete bisogno nei prossimi giorni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si apre per voi una giornata di rinascita, durante la quale scoprirete alcune gioie della vostra vita che avete sempre sottovalutato. Vedetelo come un nuovo inizio: basta pensare al lavoro, che del resto è fonte solo di stress e ansia per il vostro futuro finanziario. Dedicatevi alle persone che vi stanno accanto e che non vedono l’ora di beneficiare della vostra allegra compagnia.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, oggi volete soltanto riposarvi. Siete stanchi di correre dietro alle persone, agli impegni di lavoro e alle vostre responsabilità. Vorreste tanto che per un giorno tutto il mondo si dimenticasse di voi: siete stanchi e stressati. Le stelle, però, vi consigliano di prendervi maggiore cura del vostro corpo.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, Paolo Fox nel suo oroscopo di domani annuncia per voi dei momenti davvero positivi. Datevi da fare sul lavoro, perché in molti hanno notato le vostre fantastiche prestazioni: vi manca poco, davvero, per ottenere anche qualche gratificazione economica in più. Attenzione invece ad alcuni incontri per i single: non tutto potrebbe andare come vi aspettate.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, questa seconda parte della settimana è decisamente più incoraggiante della prima. Approfittatene per uscire, passare del tempo con amici e famiglia e soprattutto divertirvi. Avete bisogno di riflettere un po’ sulla vostra relazione con il partner: siete assaliti dai dubbi, ma prima di prendere qualsiasi decisione ponderate bene ogni possibilità. A novembre le cose andranno molto meglio.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà senza grosse sorprese. Vi sentite stanchi e spossati, ma è anche perché sarà venerdì e in questa settimana avete trottato moltissimo. Mentre cercate di organizzare la vostra serata, vi renderete conto che forse è meglio rimanere in casa. Non sarà una scelta sbagliata, visto che riuscirete a ottenere le attenzioni del partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: siete un portento sul lavoro e ogni momento che passa vi avvicina sempre di più a una promozione. Continuate così!

