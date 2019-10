Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 18 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, approfittate dell’ultima giornata veramente positiva della settimana, prima di un weekend decisamente sottotono. In questa giornata, sfruttate le stelle positive per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso, anche a causa di una Luna abbondantemente in opposizione. Non siate pesanti, cercate di risolvere tutto prendendo i problemi con più leggerezza.

TORO

Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi riserva una giornata particolare in famiglia, visto che dovrete fare attenzione ad alcune questioni legate a soldi e casa. Si apre per voi però un bel fine settimana, da vivere al massimo senza preoccupazioni o ansie. I single vorrebbero tanto trovare l’anima gemella, ma forse non è ancora il momento giusto.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata molto positiva che farà da premessa a un weekend da sogno. Il settore in cui più di tutti brillerete sarà quello dell’amore: se siete in coppia, preparatevi a passare momenti piccanti e passionali con il partner. I single, invece, vorranno solo divertirsi: ci sarà pane per i vostri denti, siate fiduciosi. Qualche ritardo sul lavoro, ma non pensateci adesso.

CANCRO

Cari amici del Cancro, per voi l’oroscopo di Paolo Fox prevede per domani un giorno di stop. Fermatevi da tutto: dal lavoro, da alcuni incontri importanti, da altri impegni in famiglia. In questo giorno e per tutto il weekend dovete pensare solo a voi stessi. Avete bisogno di ritrovare un po’ di serenità e potete farlo soltanto rallentando dai vostri ritmi forsennati.

LEONE

Cari Leone, anche voi dovreste cercare un po’ più di serenità. Siete delle persone che si impegnano tantissimo, ma anche che si fanno molto influenzare dall’ambiente esterno. Non sono stati giorni facili, ma dovete uscire dal torpore in cui siete caduti. Cercate di farlo con i buoni sentimenti, quelli che vi fanno star bene e vi riscaldano il cuore. Ci riuscirete: avete tutto il weekend davanti.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata abbastanza sottotono. Cercate di dimenticare ciò che vi fa soffrire: sia che si tratti del lavoro, sia che si tratti di una persona speciale, in questo venerdì dovete staccare la spina. Non fatevi prendere da ansie e preoccupazioni, ma ricaricate le batterie in vista di settimana prossima, dove si annunciano grandi novità in ambito lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello dei Gemelli: non c’è niente di meglio che recuperare in amore, dopo un periodo di crisi. Fate il pieno di passione e attenzioni: il mondo vi sembrerà un posto meno arido.

