Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Saturno vi condurrà verso una vera e propria prova del destino. Qualcuno vivrà un allontanamento. Altri un problema fisico o una faccenda delicata. Tutti saranno chiamati a dare il meglio. Ci sarà da sudare. Amore: se dovete affrontare il tema, fatelo entro la fine del mese di novembre.

SCORPIONE

Grandi miglioramenti per gli Scorpione. Rispetto alle ultime settimane, il cielo è benevolo per i nati sotto questo segno. Sul lavoro avete riscontrato problemi, ma piano piano li state risolvendo tutti. Ora potete anche risvegliare l’amore: perché non programmare un bel fine settimana romantico?

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (lunedì 18 novembre 2019) sarà una giornata piacevole per i Sagittario. Chi vorrà fare nuove conoscenze, trovare l’amore, o vivere al massimo la propria relazione con il partner potrà farlo tranquillamente. Si prospetta infatti una fine di novembre entusiasmante per i nati sotto questo segno.

CAPRICORNO

Saturno e Giove presto entreranno nel segno del Capricorno e porteranno novità. In particolare i Capricorno avranno la possibilità di tagliare con il passato, allontanare persone che non vi meritano e ripartire da zero. Qualche problema in vista su casa e lavoro.

ACQUARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, durante la giornata di domani sarete un po’ nervosi: dovrete affrontare questioni di soldi e lavorative che vi agitano. Venere favorevole in amore: intese perfette con Capricorno e Sagittario.

PESCI

Stelle importanti per i sentimenti per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Pesci. Siete un po’ stressati e affaticati dal tanto lavoro, tranquilli: chi ha progetti in ballo porterà tutto a termine e con buoni risultati. Nel prossimo futuro vivrete di rendita. Tenete duro ancora un po’.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario. I nati sotto questa stella potranno infatti godere di belle e grosse novità in amore e nelle relazioni con amici e parenti.

